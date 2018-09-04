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На севере Иркутской области уже начат отопительный сезон

Экономика

В Катангском районе с 1 сентября запущены восемь котельных, в полном объёме подключены все потребители

Иркутск, 4 сентября 2018, 14:53 — REGNUM  В связи с наступившими холодами отопительный сезон в Иркутской области может начаться раньше обычного, а на севере региона — в Катангском районе — все восемь котельных были запущены с 1 сентября, тепло получают все потребители. Такой вывод можно сделать из официальной информации, опубликованной сегодня, 4 сентября, на сайте иркутского правительства.

По данным регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в целом по региону ход подготовки к осенне-зимнему периоду опасений не вызывает. Так, по состоянию на 3 сентября в области подготовлено 33,9 млн кв. м жилого фонда (88%), 871 теплоисточник из 1005 (87%), 3,4 тыс. км тепловых сетей (88,4%), 4,6 тыс. км водопроводных сетей (89%).

«Осуществляется своевременное финансирование договоров и муниципальных контрактов на поставку топлива. В настоящее время профинансировано 1 млрд 30,7 млн руб., что составляет 74% от плана», — подчеркнули в правительстве Иркутской области и заверили, что ежегодно за счёт средств областного бюджета оказывают значительную финансовую поддержку муниципальным образованиям региона посредством предоставления межбюджетных трансфертов: с начала 2018 года финансовая помощь муниципальным образованиям из областного бюджета выплачена в объёме более 3,8 млрд рублей.

Напомним, по данным синоптиков, 5 сентября в Южных, Центральных, Верхнеленских районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, сильные дожди, грозы. Ночью в западных районах могут пройти сильные дожди, а 5−7 сентября по области при прояснении ожидаются заморозки от нуля до минус 3 °C.

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Отопительный сезон
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