Проект третьего транспортного полукольца в Чебоксарах оценили в 150 млн

Чебоксары, , 14:20 — REGNUM В Чувашии начнут проектирование третьего транспортного полукольца, который власти называют «проектом будущего». На разработку документации выделяется около 150 млн рублей. Соответствующая документация размещена на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение Чебоксар «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Предметом открытого конкурса является оказание услуг по разработке проектно-сметной документации «Строительство третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары».

Начальная стоимость контракта определена в сумме 146 908 400 рублей. Средства будут выделены в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашии и муниципальной казны в рамках адресной инвестиционной программы Чебоксары. Помимо цены контракта (значимость критерия 60%), будут учитываться квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыт работы и деловая репутация.

Победитель конкурса должен спроектировать дорогу и получить положительное заключение государственной экспертизы к 1 декабря 2019 года.

«Цель разработки проектно-сметной документации состоит в обеспечении работ по строительству объекта третьего транспортного полукольца для обеспечения транспортного взаимодействия между тремя районами Чебоксар (Московский, Ленинский и Калининский), а также охраны окружающей среды.

Задача разработки проекта состоит в подготовке оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, обеспечивающих транспортную связь районов с устранением загрузки улиц г. Чебоксары и оптимизацией движения автотранспорта из вновь образованных микрорайонов», — говорится в документации.

Согласно техническому заданию, при разработке проектно-сметной документации необходимо будет предусмотреть три этапа строительства: от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов, от Вурнарского шоссе до улицы Б. Хмельницкого, от улицы Энтузиастов до улицы Университетская. По предварительным данным, расчётная скорость движения транспорта на магистрали составит 100 км/ч, число полос — шесть, протяжённость дороги — 7,2 км. Предполагается строительство одного путепровода, трёх мостов (через реки Трусиха, Сугутка и Чебоксарка), пяти транспортных развязок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство третьего транспортного полукольца предусматривается от северо-западного района (ул. Университетская) через юго-западный жилой массив по ул. Эльменя с пересечением ул. Богдана Хмельницкого и выходом на пр. 9-й Пятилетки в г. Чебоксары. Новая магистраль свяжет новоюжный, юго-западный и северо-западный микрорайоны в обход центра. Общая стоимость строительства предварительно оценивается в 10,5 млрд рублей.