Китай скоро обгонит США и станет лидером мирового рынка авиаперевозок

Пекин, , 14:15 — REGNUM Китайская ассоциация гражданских аэропортов КНР на пресс-конференции, посвященной Форуму развития аэропортов Китая, рассказала о состоянии гражданской инфраструктуры авиасообщений страны, сообщает 4 сентября Синьхуа.

По сообщению генерального секретаря Ассоциации Ли Сяомэй, в КНР действуют 32 гражданских аэропорта, годовой пассажирский оборот каждого из которых составляет не менее 10 млн человек; всего в стране насчитывается 232 гражданских аэропорта.

Ли Сяомэй подчеркнула, что за 40 лет проведения политики реформ и открытости был достигнут значительный прогресс в развитии, проектировании, масштабах и обеспечении безопасности гражданских аэропортов.

Общий объем пассажирооборота гражданской авиации Китая в 2017 году составил почти 1,15 млрд человек, что почти на 13% выше, чем годом ранее.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, выступившей одним из организаторов форума, к 2020 году Китай обгонит США и станет крупнейшим мировым рынком гражданских авиаперевозок.