В Магадане открыли пятый причал морского торгового порта

Магадан, Магаданская область, , 14:09 — REGNUM После реконструкции открылся пятый причал морского торгового порта в Магадане. На восстановление ушло более миллиарда рублей и полтора года, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Год назад в эксплуатацию был введен четвертый причал. Площадь пятого причала — почти 8 000 квадратных метров, он оснащен усиленным, рассчитанным на повышенные нагрузки покрытием. Теперь там смогут работать краны и перегружатели нового поколения. Они станут мобильнее и смогут сами подъезжать к судам. Также порт сможет принимать корабли с более глубокой посадкой. Благодаря капитальному ремонту удалось поднять пропускную способность порта до более 200 тысяч контейнеров в год.

«Физические характеристики у этих причалов стали гораздо лучше, — сказал руководитель строительства компании-подрядчика Вадим Кирьяков. — То есть на них свободны те краны, которые раньше стояли у порта и никуда не перемещались. Только на площадке. Теперь они могут свободно перемещаться по территории 4-го и 5-го портов и выполнять грузовые операции. Теперь не корабль будет бегать за кранами, а краны за кораблем».

Новые причалы отличаются усиленной лицевой стенкой, устойчивы к воздействию морских волн. А срок их службы рассчитан на 50 лет.