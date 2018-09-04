Мусорный коллапс в Ярославской области: причины и перспективы

Ярославль, , 17:17 — REGNUM Начало работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области вызвало массовое недовольство ярославцев: социальные сети забиты фотографиями переполненных или неубранных мусорных площадок. Это недовольство людей наложилось на более старую «мусорную» проблему — ввоза московских отходов. Людей раздражает и факт победы в конкурсе на регоператора ООО «Хартия», принадлежащего сыну генпрокурора РФ Игорю Чайке. Единственный конкурент «Хартии» не был допущен до участия в конкурсе.

Кроме того, накануне начала работы регионального оператора власти подчеркивали, что приход «Хартии» улучшит ситуацию с мусором: будет введен раздельный сбор, переработка, работать будут новые мусоровозы, обновится парк контейнеров. Однако ярославцы пока отмечают в основном сбои в вывозе и грязь на контейнерных площадках. Почему это произошло и чего ждать в будущем?

Поздний старт

Ждать мусорного коллапса стоило. Подготовка к мусорной «революции» велась крайне спешно. Областные власти занимались этой проблемой как минимум с 2016 года, но толком подготовиться не успели. «Хартия» победила в конкурсе в мае, однако аукционы по определению субподрядчиков на вывоз мусора прошли только в конце августа. В большинстве районов на них никто не вышел. «Хартия» заявила, что будет вывозить мусор сама, но, как показали первые дни, к такому сценарию региональный оператор полностью не был готов.

Обращает на себя внимание и полный информационный провал начала работы регоператора. Ни областные власти, ни сама «Хартия» не провели ни одной пресс-конференции по данной теме. Не велось почти никакой разъяснительной работы и среди жителей области. В чем суть реформы? Что должен делать региональный оператор, а что нет? Каковы права жителей городов и деревень? Что будет дальше? Ответы на эти вопросы люди не услышали, не слышат их и до сих пор. В лучшем случае ярославцев проинформировали об изменении условий оплаты вывоза мусора.

Из-за сбоев в работе «Хартия» проанонсировала горячую линию — мол, есть проблемы, звоните, и мы их решим. Однако горожане отмечают, что дозвониться туда не получается. Люди вынуждены выслушивать мелодию «Don’t Worry, Be Happy» — «не волнуйся, будь счастлив». А что еще остается делать?

Московская жадность?

Почему ярославские предприятия не захотели работать на субподряде у «Хартии»? Сами участники рынка говорят, что московская компания предложила заведомо невыгодные условия. Установившаяся на момент начала работы «Хартии» рыночная цена вывоза одного кубометра мусора в Ярославле составляла 240 рублей.

В Заволжском районе Ярославля «Хартия» предложила вывозить мусор по цене 125 рублей за кубометр — почти в два раза ниже рынка и ниже себестоимости, которая составляет порядка 170 рублей за куб. Кроме того, условия контракта предполагали штраф в размере 5% за каждое нарушение и содержали повышенные требования к технике, которые требовали от субподрядчиков серьезных инвестиций без гарантии продления договора. Стоит отметить, что дело тут не только в желании «Хартии», но и в законе — с 1 января 2018 года все мусоровозы должны быть обязательно оборудованы системой «Глонасс».

На таких условиях работать на субподряде у «Хартии» местные организации не пожелали. Опасения у бизнеса вызывал и повышенный административный ресурс компании — случись что, окажешься неправ и кругом должен.

В итоге, по информации источников ИА REGNUM, в ряде районов сейчас мусор вывозят вместо «Хартии» муниципальные организации либо фирмы, связанные с местными властями. Делается это через аренду техники с водителями. Главы районов и мэры городов как могут помогают региональному оператору, но и этих усилий недостаточно.

Площадки раздора

Помимо тактических просчетов, связанных с началом работы, обнаружилась и системная ошибка в организации работы. Она связана со статусом контейнерных площадок. Именно к их состоянию у ярославцев больше всего претензий. Но «Хартия» поспешила заявить — площадки — это не к нам. Там просто стоят наши контейнеры.

Раньше содержанием площадок, как и вывозом мусора, занимались управляющие компании. Физически убирали площадки дворники, нанятые управляющими компаниями для уборки дворов за дополнительную плату. Эта плата бралась из денег, которые люди платили за вывоз и утилизацию мусора. Сейчас управляющие компании этой платы лишены — деньги с сентября будет взимать «Хартия». Лишились управляющие компании и дохода от вывоза мусора. Логично, что и убираться многие площадки перестали.

Согласно постановлению правительства России N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами…» ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки мусора в мусоровоз. А за содержание площадок отвечает их собственник. Это или жильцы многоквартирного дома, если площадка включена в состав общедомового имущества, либо собственник земельного участка. В большинстве случаев площадки находятся на муниципальной земле, либо на земле, право собственности на которую не разграничено. То есть такие площадки попросту ничьи.

Между тем за площадками надо следить. Далеко не все ярославцы могут метко кинуть мусорный пакет в контейнер. Отходы растаскивают бомжи, бродячие собаки и птицы. Стоит запоздать мусоровозу, и отходы копятся уже вокруг баков и разносятся по округе.

В мэрии Ярославля полагают, что убираться на площадках должны по-прежнему управляющие компании. Но работать бесплатно хотят немногие. В самих компаниях говорят, что не могут тратить деньги жителей на содержание площадок, если они не входят в состав общедомового имущества. Нет строки на содержание площадок и в городском бюджете. Кроме того, трудно понять, кто виноват в загрязнении — то ли оператор не вывез вовремя мусор и скопились горы, то ли хозяева площадки плохо за ней следили. Там, где у городских властей есть административные рычаги воздействия на УК, ситуация лучше — они подставляют «Хартии» плечо.

По информации ИА REGNUM, в ряде районов области прорабатывается вопрос, чтобы взять обслуживание контейнерных площадок на местный бюджет. Вряд ли сами местные власти в восторге от такой перспективы — денег не хватает на другие насущные нужды. Так или иначе, но эту ситуацию власти и региональный оператор не урегулировали заранее, что и привело к загрязнению площадок.

Ничей частный сектор

Еще одно проблемное место — так называемый частный сектор и небольшие сельские населенные пункты. Проблемы там были и раньше. Дело в том, что жители частных домов, где нет никаких управляющих компаний, платить за вывоз мусора не хотят. Там, где рядом есть многоквартирные дома и контейнеры, отходы бросают туда. Где нет — куда придется — в лес или на стихийные свалки. Такая ситуация, например, в Кузнечихе. Контейнеры у многоквартирных домов переполнены последние годы. Эту проблему и должен был решить региональный оператор за счет заключения договоров с жильцами частного сектора.

Логично предположить, что кампанию по заключению таких договоров нужно было начинать заранее. Более того, «Хартия» обязана была это сделать — в течение месяца с момента наделения статусом региональный оператор должен был направить всем собственникам жилых помещений проект договора о вывозе мусора. ИА REGNUM неизвестно, что такие проекты были направлены собственникам частных домов.

Тут как раз и нужна была большая разъяснительная работа. Ведь заставить людей в частном секторе платить практически невозможно. А вот убедить в том, что люди за небольшую плату получат возможность цивилизованно решить проблему отходов, можно. Но ни «Хартия», ни правительство области не сделали в этом направлении ровно ничего. Почему? Ответ лежит на поверхности. Вывозить мусор из частного сектора невыгодно — людей мало, денег мало, а расходы большие, региональный оператор финансово заинтересован в том, чтобы мусор из частного сектора и деревень не возить. Между тем эти расходы включены в средний тариф «Хартии».

В Ярославле в последний год мэр Владимир Слепцов упорно продвигал вывоз мусора из частного сектора силами МУП «Городское спецавтохозяйство». Его директор в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM не смог сказать, вывозит ли компания мусор из частного сектора сейчас. По идее, чтобы делать это на законных основаниях, нужно заключить договор с «Хартией» через конкурсные процедуры. Но такого конкурса не проводилось. Жители некоторых улиц частного сектора областного центра уже жалуются на то, что вывоз остановлен.

Что дальше?

Чиновники успокаивают — сентябрьские проблемы связаны с началом работы оператора, а любое начало у нас без сучка без задоринки не проходит. Мол, есть проблемы и они устраняются в оперативном режиме. Стоит сказать, что тотального коллапса не произошло и в сентябре. Где-то с задержками, но мусор вывозится. Ситуация хуже, чем до начала работы «Хартии», но не смертельная. Вопрос в том, куда она будет развиваться дальше?

Здесь может быть несколько сценариев. Худший — «Хартия» не извлечет уроков из начала работы и просто будет работать так, как получится. Явная симпатия региональных властей к оператору играет ему на руку, а возмущения в соцсетях можно просто игнорировать, либо решать проблемы точечно. Такая позиция чревата новым витком «антимусорного» протеста и переносом коммунальных проблем в политическую плоскость.

Второй сценарий — «работа над ошибками» с активной помощью местных властей. Этот сценарий представляется наиболее логичным, ведь вывоз мусора традиционно был в компетенции муниципалитетов. Вопрос лишь в том, насколько далеко будет простираться такая помощь и хватит ли у местной власти ресурсов для того, чтобы содержать и обновлять контейнерные площадки, подчищать территорию вокруг, и, быть может, платить за «сверхнормативный» мусор.

Третий сценарий связан с ростом затрат самой «Хартии» — закупкой новой техники, приеме на работу людей либо заключения договоров субподряда по рыночным ценам, организацией в Ярославле полноценного офиса, в том числе клиентского центра, куда любой житель региона сможет прийти и заключить договор на вывоз мусора. Сомнительно, что монополист пойдет на такие меры, хотя какую-то часть «Хартии» нужно будет осуществить, чтобы не выглядеть совсем бледно.

Четвертый вариант представляется совсем уж фантастичным. Он связан с жесткой позицией региональных властей к региональному оператору. Согласно закону и соглашению, подписанному между департаментом охраны окружающей среды и региональным оператором, департамент может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Для этого достаточно более двух документально зафиксированных нарушений.