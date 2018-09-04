На рост инфляции в Узбекистане повлияла стоимость стройматериалов

Ташкент, , 13:41 — REGNUM Повышение стоимости строительных материалов в Узбекистане привело к росту уровня инфляции на 0,8%, сообщает 4 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на Государственный комитет республики по статистике.

Стоимость строительных материалов в республике выросла на 26,7%. В 2017 году рост цен на строительные материалы в годовом выражении составил 5,9%. Эксперты отмечают, что рост цен на строительные материалы связан с повышением цен на природный газ и электроэнергию для производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа 2018 года цены на товары и услуги в Узбекистане выросли на 6,2%. В августе уровень инфляции составил 0,3%.

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