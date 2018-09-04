Вторник, 4 Сентября 2018 года
14:36:45 МСК

На рост инфляции в Узбекистане повлияла стоимость стройматериалов

Экономика

В августе уровень инфляции в Узбекистане составил 0,3%

Ташкент, 4 сентября 2018, 13:41 — REGNUM  Повышение стоимости строительных материалов в Узбекистане привело к росту уровня инфляции на 0,8%, сообщает 4 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на Государственный комитет республики по статистике.

Стоимость строительных материалов в республике выросла на 26,7%. В 2017 году рост цен на строительные материалы в годовом выражении составил 5,9%. Эксперты отмечают, что рост цен на строительные материалы связан с повышением цен на природный газ и электроэнергию для производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа 2018 года цены на товары и услуги в Узбекистане выросли на 6,2%. В августе уровень инфляции составил 0,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: В августе уровень инфляции в Узбекистане составил 0,3%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить