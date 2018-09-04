Суд принял решение по делам о банкротстве руководства тракторного концерна

Москва, , 13:37 — REGNUM Арбитражный суд Москвы рассмотрел дела о банкротстве руководителей концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Дело о личном банкротстве Михаила Болотина отложено, Альберта Бакова признал банкротом, пишет агентство RNS.

Согласно картотеке арбитражных дел Москвы, заявление о признании Альберта Бакова несостоятельным (банкротом) подало ПАО «Бинбанк» в феврале 2018 года. Судебное заседание несколько раз откладывалось, рассмотрение состоялось сегодня, 4 сентября. Как пишет издание, Баков решением суда признан банкротом, вводится процедура реализации имущества.

Кроме того, арбитражный суд Москвы рассмотрел дело о личном банкротстве Михаила Болотина. С соответствующим заявлением также обратился в суд «Бинбанк».

"Представители заявителя представили в материалы дела ходатайство об уточнении требований, согласно которому просили включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 263 974 939 рублей 16 копеек. Представители должника ходатайствовали об отложении судебного разбирательства для частичного погашения задолженности должника перед кредитором. Представители заявителя возражали против удовлетворения ходатайства об отложении судебного разбирательства», — говорилось, в частности, ранее в определении суда.

Дело было отложено на 4 сентября, по итогам рассмотрения суд объявил перерыв до 11 сентября, говорится в публикации.

Согласно данным сайта КТЗ, Михаил Болотин является председателем совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Альберт Баков — генеральным директором.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав основных производственных активов КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область). В прошлом году государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», которая является главным кредитором КТЗ, обратилась в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве ряда предприятий концерна. Также в 2017 году принято решение по интегрированию КТЗ в состав госкорпорации «Ростех» (военный дивизион) и АО «Трансмашхолдинг» (гражданский дивизион).