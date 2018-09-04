Ростуризм предложил клиентам «Натали Турс» требовать компенсаций

Москва, , 13:29 — REGNUM Клиенты, пострадавшие от деятельности туроператора «Натали Турс», могут получить компенсации после исключения компании из федерального реестра туроператоров. Об этом говорится в опубликованном заявлении Ростуризма.

Отмечается, что гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в страховой организации СПАО «Ингосстрах».

"Турист (его законный представитель) или иной заказчик вправе предъявить непосредственно страховщику СПАО «Ингосстрах» — письменное требование о выплате страхового возмещения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров данные о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс».

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