От госзаказов к бесплатным гектарам: Курганмашзавод против Росимущества

Курган, , 13:28 — REGNUM Курганский машиностроительный завод нетривиальным способом пытается поправить своё материальное положение, покачнувшееся после того, как финансовые проблемы возникли у машиностроительно-индустриальной группы концерна «Тракторные заводы», в которую он входит. АО потребовало на время выполнения государственных контрактов передать ему в безвозмездное пользование четыре земельных участка общей площадью более 133,8 га в Кургане. На них стоят производственные корпуса завода. Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях отказало предприятию в замене аренды на безвозмездное пользование. Теперь спор должен разрешить Арбитражный суд Челябинской области, куда обратился завод, требуя признать отказ незаконным. Иск АО оставлен без движения до 12 сентября 2018 года из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АО «Курганский машиностроительный завод» является единственным в России производителем боевых машин пехоты. Предприятие существует с 1950 году, а серийное производство боевых машин ведёт с 1967 года. Но военная техника — не единственная продукция предприятия. Помимо этого, им выпускается широкий ассортимент продукции гражданского назначения. С 2005 года АО входит в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы». Группа, включающая свыше 20 предприятий по всей России, имеющая юридическую прописку в Чебоксарах, в информационной повестке страны появилась в 2015 году, когда Внешэкономбанк приобрел у шести российских банков право требования кредитных долгов концерна по договору от 2011 года. Сумма составляла 68,5 млрд рублей и до сих пор не погашена. Широко известно о финансовых проблемах концерна стало в 2017 году, когда ВЭБ подал серию исков к заводам группы, в том числе банкротного характера, а сумма заявленных претензий как раз и составляла кредитный долг. Например, подобный иск о банкротстве получил Курганский машиностроительный завод, его должны начать рассматривать 6 сентября 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно о передаче концерна государственной корпорации «Ростех», которая должна взять под своё управление оборонный «пул», а для гражданских производств планируется найти частного инвестора. В августе глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заверил, что планируется финансовое оздоровление всей группы, а долги будут реструктуризированы.

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28 августа 2018 года было приостановлено производство по банкротному иску ВЭБ к ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». ВЭБ еще осенью 2017 года потребовал банкротства управляющей компании группы, в результате в отношении неё было введено наблюдение, а 28 августа суд должен был рассмотреть вопрос перехода к конкурсному производству. Приостановка связана с оспариванием решения кредиторов, принятого на собрании в середине июля, о введении следующей процедуры банкротства. Курганмашзавод также пытался оспорить это решение, но из-за недочётов ходатайство ему было возвращено. 26 сентября 2018 года Арбитражный суд Чувашии рассмотрит аналогичное требование ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» и ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

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А тем временем АО «Курганский машиностроительный завод», получивший по итогам 2017 года убыток 108,245 млрд рублей, пытается нетривиальным способом решить свои проблемы.

В 2018 году Курганмашзавод обратился к межрегиональному территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях с просьбой расторгнуть договоры «аренды земельных участков №2-м от 26.06.2003 года, №45−08130 от 23.12.2008 года, №45−09−22 от 10.08.2009 года, №45−08−129 от 23.12.2008 года» и «предоставить на период исполнения государственных контрактов в безвозмездное пользование» эти же четыре земельных участка в Кургане, предназначенные для производственных целей. Речь идёт о наделах площадью 103 121 кв. м, площадью 998 949 кв. м, площадью 136 117 кв. м и площадью 100 037 кв. м. Ведомство отказалось обменять аренду на безвозмездное пользование, тогда завод обратился в Арбитражный суд Челябинской области, потребовав признать отказ незаконным.

Иск был оставлен без движения, так как «заявление подписано представителем по доверенности, выданной на его имя временным директором ОАО «Курганский машиностроительный завод» Баковым А. В., но документов, подтверждающих полномочия указанного лица, не представлено (копия приказа, подтверждающего полномочия директора общества)». Срок оставления без движения продлевается второй раз. Заводу дали время устранить замечания до 12 сентября 2018 года.