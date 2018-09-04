Узбекистан и Египет планируют создать логистический центр

Ташкент, , 13:26 — REGNUM В рамках официального визита президента Египта Абдул-Фаттаха Саида Хусейна Халил Ас-Сиси в Узбекистан состоится бизнес-форум, на котором стороны обсудят создание логистического и плодоовощного хаба, сообщили 4 сентября в пресс-службе министерства внешней торговли республики.

В бизнес-форуме примут участие представители деловых кругов двух стран. Кроме того, в Ташкенте состоится кооперативная биржа с участием предпринимателей из Узбекистана и Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 сентября президент Египта будет находиться с официальным визитом в Узбекистане. Стороны намерены подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

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