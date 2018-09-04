В Центробанке назвали факторы для повышения ключевой ставки

Москва, , 13:09 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации видит некоторые факторы, которые позволяют обсудить вопрос о возможном повышении ключевой ставки, заявила 4 сентября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос о возможном повышении ставки», — заявила Набиуллина на пресс-конференции в рамках Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

По ее словам, на ближайшем совете директоров ЦБ будет обсуждение данного вопроса. Вместе с тем, уточнила она, регулятор наблюдает повышенную волатильность на финансовых рынках не только в России, но и по всему миру.

Напомним, ранее в Сбербанке сообщили, что повышение ключевой ставки Банком России к концу 2018 года составит 7,5%. К концу 2019 года значение ключевой ставки вернется к нынешнему, а в конце 2020 опять повысится — до семи процентов. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%.

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