Государство может покрыть 1/3 затрат на рекультивацию полигона Красный Бор

Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Полигон «Красный Бор» в Ленинградской области попал в список объектов, ликвидацию экологического ущерба от которых профинансирует государство в рамках национального проекта «Экология». Информация об этом появилась сегодня, 4 сентября, в одном из каналов в интернете, постоянно освещающем вопросы экологии.

Предварительные сроки рекультивации, прописанные в федеральном проекте, — с 2019 по 2024 год. Однако уточнение понадобится после того, как будут определены применимые технологии.

Согласно распространенным данным, всего на рекультивацию опасной свалки будет выделено почти 38 млн рублей: из них 14 млн — из федерального бюджета и 24 млн — из собственных средств Петербурга.

2019-й и 2020 годы станут временем для исследований и подбора необходимых технологий, после чего начнется практический этап, который потребует большей части заложенных на проект средств.

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ИА REGNUM запросил комментарий у комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее правительство Петербурга сообщало, что надеется на включение полигона «Красный Бор» в приоритетный национальный проект «Чистая страна» и федеральную программу «Экология», чтобы получить финансирование из центра.

Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.