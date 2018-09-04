Правительство РФ предлагает отменить двойное налогообложение с Эквадором

Москва, , 13:11 — REGNUM Проект конвенции об избежании двойного налогообложения между РФ и Эквадором правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Соглашение было подписано правительствами двух стран в Сочи в ноябре 2016 года. Согласно документу, юридические и физические лица обоих государства не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Речь, в частности, идет о подоходном налоге с физлиц и коммерческих предприятий в Эквадоре и подоходному налогу и налогу на прибыль организаций в РФ.

Помимо этого, в конвенции также прописан порядок обмена информацией между компетентными органами договаривающихся государств, а также оказания взаимной помощи во взыскании налогов и рассмотрения обращений и заявлений налогоплательщиков.