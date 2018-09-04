Правительство уравнивает размер госпошлины за досудебные споры

Москва, , 13:10 — REGNUM Законопроект о едином размере госпошлины за рассмотрение досудебных споров по тарифам на услуги естественных монополий правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Речь идет о досудебных спорах, связанных с установкой тарифов на услуги естественных монополий. Сегодня размер госпошлина за досудебное принятие решения достигает 160 тыс. рублей. При этом, если речь идет о спорах между региональными властями организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, а также между органами исполнительной власти или местного самоуправления и организациями коммунального, то размер пошлины в два раза ниже — он составляет 80 тыс. рублей.

Как отмечают в правительстве, разницы между такими спорами с точки зрения трудозатрат фактически нет. Поэтому авторы инициативы предлагают ввести единый размер госпошлины за принятие решения по таким делам. По предложению правительства, он должен составить 120 тыс. рублей.