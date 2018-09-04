Реальная и фактическая: безработица в Белоруссии

Минск, , 13:05 — REGNUM На фоне затянувшегося экономического кризиса в Белоруссии проблема безработицы продолжает оставаться наиболее обсуждаемой. Согласно последнему исследованию по классификации Международной организации труда (МОТ) за второй квартал 2018 года, в республике насчитывается 239,1 тысячи безработных, что на 55,4 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Белстата. Однако некоторые белорусские СМИ обратили внимание, что эти данные более чем в десять раз отличаются от заявленных в июне.

Немалая доля безработных приходится на людей, которые не имеют никакой специальности. Однако из данных статистики можно сделать вывод и о том, что далеко не всегда наличие специальности гарантирует трудоустройство. Так, почти 30% безработных приходится на людей, которые имеют образование по специальности «техника и технологии».

В среднем возраст незадействованных в экономике граждан достигает 38,5 лет. По данным Белстата, с проблемой безработицы в Белоруссии сегодня сталкивается около 36,5% женщин от общего числа нетрудоустроенных.

Стоит отметить, что в июле в министерстве труда и соцзащиты Белоруссии заявляли, что в стране было почти 17,8 тысячи нетрудоустроенных, что на две тысячи меньше, чем в июне и на три тысячи меньше по сравнению с маем 2018 года. Главной же проблемой белорусского рынка труда глава министерства Ирина Костевич называла дисбаланс спроса и предложения. Так, если сравнить эти данные с показателями по классификации МОТ за второй квартал, что выяснится, что фактическая безработица чуть более чем в 13 раз превышает официальную.

В августе, по официальным данным, число незадействованных в экономике граждан сократилось на 1,2 тысячи по сравнению с июлем и составило 16,6 тысячи человек. Больше всего безработных было зарегистрировано в Брестской области (3,1 тыс. человек).

Что касается возраста, то сегодня в Белоруссии наиболее занятая возрастная категория — это граждане от 40 до 44 лет. Среди них занятость достигает 91,1%, отмечал «Белрынок». Причём несмотря на заявления чиновников, наиболее сложно найти работу оказывается для молодежи в районе 20 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, по данным за июнь, в стране четвёртый месяц подряд на работу берут людей меньше, чем увольняют: работу потеряли сразу 60,6 тысяч человек, а приняли на работу 58,1 тысячи. Чаще всего сокращали работников финансовой и страховой деятельности, а также сферы образования. Тем не менее белорусские власти возлагают большую надежду на декрет №1 «О содействии занятости», который в СМИ и в народе уже окрестили «концептуально иным декретом о тунеядстве».

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