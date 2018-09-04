Украинский государственный телеканал задолжал почти $3 млн

Киев, , 12:41 — REGNUM Телеканал «UA: Первый» Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) задолжал Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Украины за телекоммуникационные услуги более 80 млн гривен ($2,82 млн), сообщает 4 сентября УНИАН.

Об этом в своем письме нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания Украины написал генеральный директор КРРТ Петр Семерей. Он отметил, что НОТУ не получило от правительства бюджетных средств на оплату телекоммуникационных услуг и, соответственно, не смогло их оплатить. КРРТ не отключает передатчики НОТУ только по просьбе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Напомним, ситуация с задолженностью НОТУ стала известно еще в июне, однако кроме запрета на отключение НОТУ от передатчиков реальных действий правительство так и не предприняло.