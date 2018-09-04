Вторник, 4 Сентября 2018 года
13:04:31 МСК

Украинский государственный телеканал задолжал почти $3 млн

Экономика

Однако правительство не торопится оплачивать долг

Киев, 4 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  Телеканал «UA: Первый» Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) задолжал Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Украины за телекоммуникационные услуги более 80 млн гривен ($2,82 млн), сообщает 4 сентября УНИАН.

Об этом в своем письме нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания Украины написал генеральный директор КРРТ Петр Семерей. Он отметил, что НОТУ не получило от правительства бюджетных средств на оплату телекоммуникационных услуг и, соответственно, не смогло их оплатить. КРРТ не отключает передатчики НОТУ только по просьбе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Напомним, ситуация с задолженностью НОТУ стала известно еще в июне, однако кроме запрета на отключение НОТУ от передатчиков реальных действий правительство так и не предприняло.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телевидение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить