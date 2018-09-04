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«Нафтогаз» намерен получить с «Газпрома» ещё $100 млн

Экономика

В качестве штрафных санкций за неисполнение решения Стокгольмского арбитража

Киев, 4 сентября 2018, 12:36 — REGNUM  «Нафтогаз Украины» намерен получить от российского «Газпрома» дополнительно $100 млн в качестве штрафных санкций за неисполнение решения Стокгольмского арбитража, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Уже примерно $100 млн набежало, как вы называете, штрафных санкций или же процентов», — заявил Витренко в эфире украинского «Пятого канала».

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» штраф в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. В свою очередь «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить украинской компании $2,56 млрд.

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