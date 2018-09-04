Индонезия и Южная Корея развивают эко-инвестиции в сфере бизнеса

Джакарта, , 12:38 — REGNUM Индонезия и Южная Корея продолжают сотрудничать в области развития эко-инноваций в целях поощрения малого и среднего бизнеса как инструмента устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, сообщает Antaranews.

«Малый и средний бизнес сыграли очень важную роль в мировой экономике и стали ключевой движущей силой роста и инноваций», — заявил председатель эко-инвестиционного центра Южной Кореи Миунг Ки Сун, добавив, что необходимо поощрять малый и средний бизнес как в Индонезии, так и в Южной Корее.

«Индонезия и Южная Корея обладают огромным потенциалом для укрепления сотрудничества в этой области, Индонезия с ее большими ресурсами и Южная Корея с высокими технологиями», — отметил он.

В то же время секретарь министерства кооперативов, малого и среднего бизнеса Индонезии Мелиади Сембиринг выразил надежду, что страны смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество. «Индонезия готова поддерживать более тесное сотрудничество в целях содействия устойчивому росту малых и средних предприятий», — подчеркнул он.

Мелиади Сембиринг добавил, что есть три программы, которые могут и будут реализованы между Южной Кореей и Индонезией: глобальный форум инноваций, обмен технологиями и деловое партнерство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Мун Чже Ином подчеркнула важность активизации экономического сотрудничества.

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