Вторник, 4 Сентября 2018 года
13:03:08 МСК

«К повышению пенсионного возраста надо отнестись лояльно»

Экономика

Плохо верится в то, что власти предпринимают необдуманные шаги, заявила эксперт

«К повышению пенсионного возраста надо отнестись лояльно»
Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Самара, 4 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  Повышение пенсионного возраста — событие неприятное для граждан, но необходимое для страны. Воспринимать эту меру нужно философски — что случилось, то случилось. Решение практически принято за исключением ряда поправок, поэтому к этому факту надо относиться, как к неизбежному, заявила корреспонденту ИА REGNUM преподаватель философии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Нина Ковалюнас.

Большинству людей не хочется больше работать и меньше получать. Но если в стране сложилась такая ситуация, что кроме повышения пенсионного возраста нет другого выхода, то нужно отнестись спокойно и лояльно, понять и принять инициативу властей.

«Обвинять правительство РФ не стоит, не думаю, что власти предпринимают необдуманные шаги. Доверие президенту страны Владимиру Путину высокое, если он сказал, что другого варианта нет, я полностью верю тому, что он сказал», — высказал свое мнение Ковалюнас.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить