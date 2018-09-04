Оснований для ЧС нет, но детей вывозят: что происходит в крымском Армянске?

Армянск, Крым, , 12:28 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил жителей Армянска, уже неделю страдающих от выбросов местного предприятия, что никаких оснований для паники нет, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Сегодня, 4 сентября, глава Крыма выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией на севере республики.

О том, что на севере Крыма произошел выброс какого-то химического вещества, стало известно 24−25 августа: сообщения о плохом самочувствии, а также о странном ржавом налете на предметах в социальных сетях размещали жители Армянска. Тогда власти заявляли, что ситуация под контролем, пробы воздуха и воды соответствуют нормам. Через несколько дней были озвучены и выводы комиссии, согласно которым причинами выбросов стали жара и засуха: именно из-за них, как утверждалось, произошло испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции».

А 4 сентября стало ясно: все не так уж безоблачно — концентрация сернистого ангидрида (иными словами, сернистого газа, вещества, относящегося к третьему классу опасности) в воздухе на севере Крыма впервые превысила норму. Однако власти по-прежнему уверены — здоровью граждан ничего не угрожает.

Режим ЧС в регионе решили не вводить — по крайней мере, пока: глава Крыма заявил, что оснований никаких нет, как и поводов для паники.

«Никаких оснований для введения ЧС, для паники нет. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Это официальное заявление. Все руководители Совета министров РК находятся в Армянске», — говорится в заявлении Аксёнова.

Однако ряд мер все же решили принять. Прежде всего — достигнута договоренность о приостановке работы производства завода «Титан» на ближайшие две недели.

На те же две недели решено объявить каникулы в школах и детских садах Армянска. Но не просто объявить каникулы — Аксёнов заявил, что всех детей школьного и дошкольного возраста вместе с мамами отправят в санатории Крыма, за госсчет.

Кстати, сам глава Крыма сейчас тоже выехал в Армянск и сейчас общается с жителями.