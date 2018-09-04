Банкротство агрегатного завода в Чувашии: иски от предприятий КТЗ

Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Чувашии рассмотрение дела о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ, входит в концерн «Тракторные заводы») отложено на 1 ноября. Также отложено рассмотрение исков о включении в реестр требований кредиторов, поданных в отношении ЧАЗ со стороны других предприятий тракторного концерна, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Арбитражный управляющий уведомил о том, что судебное разбирательство по делу о банкротстве ЧАЗ отложено на 1 ноября 2018 года, процедура наблюдения продлена до указанной даты. На сентябрь и октябрь отложен ряд дел по иску потенциальных кредиторов — в частности, «Агромашхолдинг» просит включить более 8,9 млн рублей, ККУ «Концерн «Тракторные заводы» — свыше 9,6 млрд рублей, «ЧЕТРА — Комплектующие и запасные части» — 1,1 млрд рублей, курганмашзавод — около 282 млн рублей, ЧЗПТ — 236,6 млн рублей.

Сегодня, 4 сентября, будет рассмотрено дело по заявлению ООО «Агромашхолдинг» о включении требования в сумме 8 959 254,01 рублей в реестр требований кредиторов ЧАЗ.

На 21 сентября отложено судебное заседание по заявлению ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», которое просит включить в реестр требований кредиторов 9 607 056 343,08 рублей. Также опубликован протокол арбитражного суда Чувашии по заявлению, поданному чебоксарским ООО «ЧЕТРА — Комплектующие и запасные части» о включении требования в сумме 1 119 349 579,67 рублей в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод». Рассмотрение дела отложено на 1 октября.

На 16 октября назначено рассмотрение дел по иску к агрегатному заводу от ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (ЧЗПТ) и ОАО «Курганский машиностроительный завод», которые претендуют на включение в реестр требований кредиторов агрегатного завода соответственно 236 632 894,63 рублей и 281 904 649,95 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, определением Арбитражного суда Чувашии от 15 января 2018 года введено наблюдение в отношении агрегатного завода.

Напомним, в 2017 году принято решение по интегрированию концерна «Тракторные заводы» КТЗ в состав госкорпорации «Ростех» (военный дивизион) и АО «Трансмашхолдинг» (гражданский дивизион). Расположенные на территории Чувашии предприятия вошли в гражданский дивизион (АО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Промтрактор» и ПАО «Чебоксарский агрегатный завод»).