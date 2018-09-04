Благодаря экспертизе цен Москва сэкономила 29,7 млрд рублей в 2018 году

Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве благодаря проверке начальных (максимальных) цен контрактов, заключаемых для нужд города в рамках госзаказа, за первые шесть месяцев 2018 года сэкономили 27,5 млрд рублей. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе экономической политики и развития города Москвы. Данные показатели опережают аналогичный период 2017 года на 39%.

Кроме того, ещё 103 млн рублей было сэкономлено за счёт проверки цен с помощью Межведомственной рабочей группы.

«Действующий комплекс мер по экономии при госзакупках, включающий экспертизу цен контрактов и договоров, позволяет осуществлять закупки для нужд Москвы с максимальной эффективностью и наименьшими затратами бюджетных средств», — подчеркнула Сергунина.

Помимо этого, удалось сэкономить ещё 2,1 млрд рублей за январь-июнь 2018 года за счёт экспертизы цен договоров по закупкам государственных унитарных предприятий города Москвы, хозяйственных обществ, государственных автономных и бюджетных учреждений столицы.

Всего экспертиза цен по данным направлениям за первые шесть месяцев 2018 года добавила в бюджету Москвы 29,7 млрд рублей экономии, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве заявили, что реализованная в столице модель управления госзаказом эффективна на всех стадиях закупочного цикла и позволяет экономить каждый третий бюджетный рубль. Так, ежегодная эффективность закупочного цикла превышает 160 млрд рублей (35%).

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