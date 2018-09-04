Цены на нефть могут подняться до $85

Москва, , 12:06 — REGNUM Цены на нефть в последние дни уходящего лета и начала осени стабилизировались. WTI остановилась на отметке $70 за баррель, а нефть марки Brent торгуется выше $78, и разница в цене (спред) уже составляет более $8. Это следствие политики Дональда Трампа по сдерживанию цен на нефть преддверии выборов в конгресс США? заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«При этом все компании США, добывающие сланцевую нефть, вышли на самоокупаемость, и пока страны ОПЕК+ ограничивали добычу нефти, США вышли на первое место в мире по её добыче. Средняя себестоимость добычи сланцевой нефти по отрасли составляет $53 баррель, что позволяет вкладывать новые средства в разработку и будущую добычу нефти», — пояснил эксперт.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти, не смотря на договорённость стран ОПЕК+ о сокращении её добычи. России так же выгодно выйти из соглашения ОПЕК+, особенно крупным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть» и «Газпром» имеющих большую брешь в своих бюджетах из-за капиталовложений и инвестиций, но пока Россия не собирается разрывать данное соглашение.

«Все эти факты стабилизируют нефтяной рынок и сглаживают ситуацию, сложившуюся из-за введения санкций США в отношении Ирана. Если Саудовская Аравия, Россия и США смогут покрыть дефицит нефти на мировом рынке, вызванный этими санкциями, можно будет увидеть снижение нефтяных котировок до $60−55 по WTI и до $65−60 нефть марки Brent. Но есть факты, влияющие на дальнейшее движение котировок вверх, это данные из США о сокращении запасов коммерческой нефти и приближение зимнего периода. Поэтому рост цены может продолжиться — WTI вырастет до отметки $75, а Brent — до $85», — считает Лисицын.

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