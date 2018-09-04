Крымский завод «Титан» закроют на две недели из-за выбросов

Армянск, Крым, , 12:03 — REGNUM Работа крымского завода «Титан» будет приостановлена на две недели. Об этом говорится в заявлении главы Крыма Сергей Аксёнова в связи с ситуацией вокруг химических выбросов на севере Республики. Заявление 4 сентября опубликовано на сайте правительства Крыма.

«Сегодня утром общался с руководителем Роспортребнадзора РФ Анной Поповой, было проведено совещание, прибыли рабочие группы из всех контрольных ведомств. По результатам совещания, мной, по согласованию с руководством завода «Титан», принято решение на две недели приостановить производство завода. Руководство предприятия поддержало данную инициативу и пообещало, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объёме», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, о химических выбросах на севере Крыма стало известно 24−25 августа. 30 августа было заявлено: выброс произошел от испарений содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции» — в результате жары и засухи. Сегодня, 4 сентября, стало известно о том, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида (иными словами — сернистого газа) в воздухе на севере Крыма впервые превысила норму. По словам Сергея Аксенова, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает и оснований для введения ЧС нет. Однако в регионе объявлены каникулы, а всех детей с мамами решено отправить в санатории.

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