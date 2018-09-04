Андрей Черезов: В России снизится число крупных энергоаварий

Москва, , 12:00 — REGNUM — Андрей Владимирович, недавно вышло распоряжение правительства, утверждающее единые правила технологического функционирования энергосистемы. Минэнерго очень долго к этому шло. Расскажите об основных преимуществах принятия этого документа.

— Действительно, мы шли к этому с 2010 года. И только в течение последних двух с половиной лет провели большое количество совещаний, согласительных, в том числе на площадке Дмитрия Анатольевича (Медведева — прим. ТАСС), где мы указали проблематику. Суть проблемы в том, что разные субъекты энергетики по-разному настраивают технические параметры оборудования, функционирующего в Единой энергетической системе России. Все мы помним отключения электроэнергии на Дальнем Востоке и в Крыму, когда из-за срабатывания автоматики на одном объекте без света оказывался целый регион. Это происходило в том числе и из-за того, что настройки энергетического оборудования у субъектов энергетики не были едины. Решить проблему должен был единый документ, который бы обязал компании привести все параметры работы энергетического оборудования к общему знаменателю. По большей части он касается систем регулирования, противоаварийной автоматики, технологических защит блоков гидроэлектростанций, тепловых электростанций. Это основное оборудование, сбой в настройках которого может привести к развитию энергоаварии в других регионах.

Принятый документ разрабатывался нами на основе отраслевых стандартов, стандартов компаний и сейчас имеет статус обязательного к исполнению для энергосистем, работающих в составе Единой энергетической системы России. Его особенности в том, что реализация поставленных распоряжением задач не потребует дополнительных инвестиций, потому что оборудование уже имеется и установлено, его нужно только перенастроить в соответствии с требованиями ЕНЭС. В результате это положительно отразится на надежности энергоснабжения потребителей. И крупных энергоаварий в будущем нам удастся избежать.

— В какие сроки параметры энергетического оборудования будут синхронизированы?

— Распоряжение уже начало действовать. Сейчас «Системный оператор» в процессе эксплуатации генерирующего оборудования будет изучать параметры его настроек. Где потребуется корректировка параметров, она будет осуществляться. Это будет постоянная работа.

— Потребует ли корректировка параметров работы энергооборудования временного вывода из эксплуатации станций или блоков? Что делать в таком случае с параметрами работы оборудования на атомных электростанциях?

— На атомных станциях корректировка параметров не потребуется. Все структуры Росатома всегда работали в согласованном режиме. Параметры работы их энергетического оборудования всегда проходили согласования как у «Системного оператора», так и у смежных субъектов энергетики. Проблема в том, что некоторые компании, в том числе небольшие, не учитывали ряд технических параметров настройки своего оборудования, что в последующем влияло на распространение энергоаварий.

— Можно ли считать, что всероссийские учения энергетиков, организованные «Россетями» в Дагестане, стали первым шагом в приведении электросетевой инфраструктуры к единым правилам? И чем было вызвано проведение учений в этом регионе?

— Техническое состояние дагестанской энергосистемы оставляет желать лучшего и давно требует серьезного вмешательства в управление сетью. В регионе большие потери при передаче электроэнергии, неплатежи, которые связаны в том числе с тем, что в регионе плохо налажен коммерческий учет, средний возраст электросетевого оборудования составляет порядка 50 лет при нормативном сроке службы 25 лет.

В этой связи генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским был инициирован вопрос о проведении учений энергетиков, в ходе которых был выполнен ряд работ по повышению надежности дагестанской энергосистемы.

Компания поставила перед собой задачу переломить сложившуюся ситуацию и дать импульс развитию и модернизации электросетевой инфраструктуры в Дагестане. Для решения этой задачи в республике были мобилизованы довольно серьезные силы со всей страны — более 2,5 тыс. человек и более 800 единиц техники.

— Довольно ли Минэнерго объемом и качеством работ, проведенных энергетиками в Дагестане?

— Из ситуации, в которой находилась Дагестанская сетевая компания, собственными силами выйти сложно — им потребовался бы либо долгий срок, либо огромные кредитные средства, которые у них нет возможности привлечь. Поэтому инициатива «Россетей» позволила добиться быстрого улучшения состояния дагестанской энергосистемы.

Приведу несколько цифр. За время учений было заменено более 8 тыс. опор линий электропередачи, отремонтировано порядка 400 трансформаторных подстанций, смонтировано более 600 км новых самонесущих изолированных проводов в распредсетях региона вместо голого провода, что значительно повысило надежность энергоснабжения потребителей. Было установлено более 21 тыс. приборов учета электроэнергии, организован удаленный сбор и передача их показаний (было установлено почти 1700 устройств сбора и передачи данных). Это не обязательно счетчики коммерческого учета, это и счетчики так называемого технологического учета, которые позволяют оперативно выявлять источник потерь электроэнергии в сетях. Для Дагестана это большой объем работ. В результате учений, по моим оценкам, была реконструирована примерно треть электросетевой инфраструктуры республики.

— Подобные учения энергетиков уже проводились в современной истории?

— Подобная практика часто применяется во время ликвидации последствий крупных аварийных ситуаций. Если случается значимое технологическое нарушение в каком-то регионе, например в результате аномальных погодных условий, то восстановлением энергоснабжения занимается не только та компания, которая работает в пострадавшем регионе, но ей на помощь приходят коллеги из других регионов, так как для быстрого восстановления своих сил и средств порой не хватает. Это говорит о том, что люди научились взаимодействовать.

— Если снова возвращаться к Дагестану, какие положительные эффекты от учений ожидает Минэнерго как профильное ведомство?

— Мы ждем, что по результатам всероссийских учений в Дагестане экономия электроэнергии в регионе составит до 72 млн кВт/ч в год на фоне снижения технических и коммерческих потерь в электросетях. Если это все перевести в деньги, это около 232 млн рублей в год. Эти деньги останутся в бюджете Дагестанской сетевой компании и пойдут на развитие сетей.

Также результатом учений станет повышение надежности электроснабжения потребителей, повысится качество поставляемой электроэнергии, поэтому мы ждем только положительный эффект.

Надеюсь, что положительный экономический эффект от учений мы сможем увидеть уже в конце этого года, если сравнить потери в электросетях Дагестана и уровень платежной дисциплины в первом полугодии, до проведения учений, и во втором полугодии.

— Какие еще регионы, по оценке Минэнерго, нуждаются в проведении подобных учений?

— Регионов с проблемами много. На Северном Кавказе есть вопросы по Чечне. В этом регионе учения, подобные тем, что прошли этим летом в Дагестане, состоялись в прошлом году. Туда после двух тяжелых энергоаварий приезжали энергетики и осуществляли настройки релейной защиты, ремонты электросетевой инфраструктуры, проводили обучение местного персонала. Но даже с учетом этого я считаю, что ситуация в Чечне намного лучше, чем в дагестанской энергосистеме.

— Как Минэнерго планирует решать вопрос с реконструкцией электросетевой инфраструктуры в Крыму, износ которой также довольно высок?

— Федеральной целевой программой (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено порядка 9 млрд рублей для развития сетевой инфраструктуры Крымского полуострова. Эти средства планируется направить из федерального бюджета в том числе на реконструкцию транзитной линии 110 кВ Южного берега Крыма.

Проблема этой территории в том, что на Южном берегу Крыма в основном расположены санатории, и пропускная способность существующих линий электропередачи, построенных в середине прошлого века, и подстанций ограничена, что сдерживает развитие туристической инфраструктуры на побережье. В результате кабмином было принято решение, что модернизация этой линии имеет первоочередное значение и этот транзит должен быть реконструирован.

Исполнителем работ по этому проекту определена АО «Крымэнерго», которая недавно была создана. После того как ФЦП будет утверждена правительством (документ сейчас находится на заключительной стадии подписания), начнутся работы.

— Какие меры разработаны для модернизации распределительных сетей в республике? Какой объем инвестиций требует этот проект и кто его будет финансировать?

— Мы, как Минэнерго, дали поручение разработать программу модернизации линий электропередачи 0,4−10 кВ, потому что возраст основного оборудования этого класса напряжения составляет более 50 лет и оно не может гарантировать надежного энергоснабжения в республике. Кабмином Крыма была разработана плановая программа, которая позволила бы постепенно модернизировать «малые сети». Мы сейчас начали рассматривать эту программу. Ее объем составляет порядка 40 млрд рублей.

Понятно, у ГУП «Крымэнерго» таких средств нет, поэтому было принято решение, что подробно мы эту программу начнем рассматривать и реализовывать уже после завершения реструктуризации ГУП «Крымэнерго» в АО «Крымэнерго».

— Кто будет владеть «Крымэнерго»? Ранее СМИ писали, что пакет во вновь созданной компании могут получить «Россети».

— Было принято решение, что на первом этапе управление «Крымэнерго» будет осуществляться через Росимущество, пока в полной мере не будет произведено акционирование ГУП «Крымэнерго» и передача на баланс АО всего электросетевого имущества полуострова. Эта процедура довольно длительная.

Передача имущества ГУП «Крымэнерго» будет осуществляться в три этапа. Первый этап уже завершен. На втором этапе будет передано на баланс АО «Крымэнерго» имущество, связанное с Южным берегом Крыма, потому что там нужно реконструкцию проводить.

Срок передачи сетевой инфраструктуры Крыма на баланс АО «Крымэнерго» может занять около года. В итоге новая компания будет управлять электросетями Крыма.