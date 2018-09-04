Определяющий фактор для рубля — динамика доллара

Москва, , 11:58 — REGNUM Определяющим фактором для рубля на текущей неделе будет выступать динамика американской валюты, которая продолжает свой фронтальный рост ко всем валютам на ожидании позитивной статистики по рынку труда, которая будет опубликована 7 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

«Прогнозируется, что безработица в США останется на низких уровнях — около 3,9%, что повысит вероятность повышения ставки на декабрьском заседании ФРС, которая сейчас равна 68,9%. С технической точки зрения на индексе доллара (DX) сломлен локальный нисходящий тренд, что усиливает вероятность дальнейшего роста американской валюты», — полагает эксперт.

Пара USD/RUB торгуется в диапазоне между уровнями 67,50−69, с точки зрения технического анализа так же все указывает на дальнейший рост пары: формируется разворот от нижней границы восходящего канала и выход из зоны перепроданности, что дает основания рассчитывать на дальнейший рост пары до уровня 69.

«К европейской валюте рубль, вероятнее всего, будет слабеть более сдержано, поскольку она так же попала под общую распродажу валют на фоне укрепления доллара. Но, с технической точки зрения картина очень схожа с парой USD/RUB, сигналы на дальнейший рост наблюдаются те же: выход из зоны перепроданности и отскок от нижней границы восходящего канала. Исходя из этого, в ближайшее время можем снова увидеть тест уровня 80», — считает Кятов.

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