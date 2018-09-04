Япония выделит Грузии $343 млн на дороги

Тбилиси, , 11:51 — REGNUM Правительство Японии выделит Грузии льготный займ на сумму 38 735 000 000 японских йен, что составляет примерно $343 млн. По информации министерства финансов Грузии, соответствующее соглашение 4 сентября подписали грузинский министр финансов Иванэ Мачавариани и вице-президент Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) Норико Сузуки, который находится в Тбилиси в рамках официального визита министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Займ предназначен для финансирования второй фазы проекта улучшения состояния автомагистрали Восток-Запад и будет направлен на реабилитацию и строительство одного участка этой дороги — Шорапани-Аргвети, протяженностью 14,7 км. Строительство будет вестись по японским технологиям, а завершение проекта планируется в первом квартале 2023 года.

Осуществление проекта возложено на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Правительство Японии через агентство JICA оказывает Грузии финансовую поддержку в осуществлении проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, охраны окружающей среды, здравоохранения, информационных технологий и туризма.

«Особенно важна помощь правительства Японии в осуществлении текущих и будущих инфраструктурных проектов, которые способствуют повышению конкурентоспособности и транзитного потенциала нашей страны», — заявляют в минфине.