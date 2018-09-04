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Исследователи подсчитали, сколько стоит вырастить ребенка в Евросоюзе

Экономика

За основу брались средние расходы, обеспечивающие полноценное развитие ребенка до 18 лет

Исследователи подсчитали, сколько стоит вырастить ребенка в Евросоюзе
sathyatripodi
Двое детей и родители

Вена, 4 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  €150 тыс. — столько потребуется европейской семье за 18 лет, чтобы вырастить одного ребенка. К такому выводу пришла австрийская благотворительная организация Volkshilfe, пишет газета Kurier 4 сентября.

Авторы исследования исходили из средних затрат, обеспечивающих нормальное развитие ребенка — без жесткой экономии и излишних расходов. Они выделили четыре основных направления расходов: базовые (жилье, одежда, питание), образование, досуг и здоровье, ориентируясь на опорные бюджеты долгового консультирования. Ежемесячные расходы на ребенка составляют в среднем €625, в Германии на детей старше 12 лет выше — €784.

Исследователи изучали реалии Австрии, однако эти цифры применимы с небольшими поправками для всей зоны евро. Они пришли к выводу, что 324 тыс. детей в стране находятся на грани бедности: €400 в месяц недостаточно для удовлетворения потребностей ребенка.

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