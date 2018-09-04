В ЯНАО за долг по зарплате в 21 млн глава фирмы отделалась 100 тыс. штрафом

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 11:36 — REGNUM В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) гендиректора компании признали виновной в невыплате заработной платы 54 своим работникам. Об этом сообщает 4 сентября пресс-служба окружного Следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что гендиректор ООО «Ямал-Энергомонтаж плюс», «действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, допустила невыплату свыше двух месяцев заработной платы 54 потерпевшим». По данным правоохранителей, общая сумма задолженности компании перед работниками составила 21 млн рублей.

«Проведенной судебно-бухгалтерской экспертизой установлено, что в указанный период на расчетные счета организации поступало достаточно денежных средств от заказчиков, которые предназначались, в том числе, и для выплаты заработной платы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве уточнили, что приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) почти два месяца не получали зарплату. Выяснилось, что долг учреждения перед работниками составил 30 млн рублей.

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