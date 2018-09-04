«Вопрос не в повышении пенсионного возраста, а в размере пенсий»

Самара, , 11:33 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — это очень сложный вопрос и у каждого он свой. Большинство граждан, выйдя на пенсию, продолжают работать, потому что на одну пенсию жить нельзя. Обещания властей повысить пенсию на 1 тыс. рублей, никак не перекроют те деньги, которые человек получает в качестве зарплаты, заявила корреспонденту гражданский активист (Самарская область) Наталья Киселева.

По её мнению, вопрос не в повышении пенсионного возраста, в наше время люди пенсионного возраста в таком состоянии, что хотят и могут работать, работа для них — состояние души, они не могут сидеть дома. Вопрос в деньгах, в том, чтобы люди получали достойную пенсию, на которую можно безбедно жить, при этом не работая.

«Президент РФ Владимир Путин разъяснил всё правильно и грамотно. Он прав, что реформу нужно проводить. Конечно, её нужно проводить, но так, чтобы люди не пострадали. То есть сначала надо было сделать предварительные шаги — навести порядок на рынке труда, создать дополнительные рабочие места, создать социальные гарантии людям предпенсионного возраста, чтобы их не уволили, а уже затем начинать реформу, причем просчитывая и продумывая каждый шаг», — высказала свое мнение Киселева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»