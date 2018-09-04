Владимир обещают окольцевать объездными дорогами

Владимир, , 11:32 — REGNUM Во Владимире в ближайшие годы может начаться строительство «северного обхода». Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, сообщила 4 сентября пресс-служба администрации региона по итогам встречи министра и губернатора Светланы Орловой. Дорога может быть готова к 2024 году.

Сейчас прорабатывается возможность включения проекта в федеральную программу. Кроме того, во Владимире планируют расширить и «южный обход» города. Работы могут затронуть участок с 169 по 184 км трассы М7. Также в федеральную программу могут войти и дороги в самом областном центре.

«Администрации города Владимира предстоит до 2019 года разработать проектно-сметную документацию строительства автомобильной дороги от улицы Мира до улицы Погодина (Рпенский проезд)», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтранс также одобрил строительство объездных дорог вокруг Киржача и Александрова. Сроки реализации и стоимость проектов не называются. Между тем, по данным министра, в регионе в нормативном состоянии находятся 47,4% дорог.