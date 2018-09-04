На Южном Урале урожайность овощей выше, чем в 2017 году

Челябинск, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области уже убрано 48 га овощей или 4% по общей пашни. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

По официальным данным, урожайность в 2018 году выше, чем была в 2017-м (375 центнеров с гектара против предыдущих 294). Всего в регионе планируют собрать 140 тыс. тонн овощей.

Также активно убирают картофель. По нему заявлена планка в 510 тыс. тонн. Власти региона отмечают, что область стабильно обеспечивает себя и картофелем, и овощами.