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В Херсонской области в четвертый раз обнаружили вирус АЧС

Экономика

В области запрещен стихийный убой и реализация свиней

В Херсонской области в четвертый раз обнаружили вирус АЧС
Дохлая свинья. Иллюстрация из учебного пособия

Херсон, Украина, 4 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  Очаг заболевания африканской чумой свиней (АЧС) нашли в Херсоне, сообщает 4 сентября «Укринформ».

По данным департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной администрации, вирус АЧС был обнаружен в частном домохозяйстве в Днепровском районе, у хозяина погибли от вируса вьетнамские свиньи. Городская противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные мероприятия для нераспространения вируса АЧС.

Напомним, в Херсонской области в августе три раза обнаруживали случаи заболевания свиней вирусом АЧС. После очередного инцидента местные власти запретили стихийный убой свиней и их стихийную реализацию.

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Чума свиней
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