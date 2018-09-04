Биткоин подорожал до $7,3 тыс

Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин на торгах 4 сентября продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Так, по состоянию на 11:20 мск, биткоин дорожал на 0,71% — до $7300,32. При этом другие криптовалюты дешевеют: Ethereum — на 1,05%, до $286,92, Bitcoin Cash — на 0,07%, до $628,98, EOS — на 0,41%, до $6,46.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тысяч, но затем начал постепенное снижение.

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