В ЕАО резко подорожало школьное питание: родители возмущены

Биробиджан, , 11:27 — REGNUM Родители школьников в столице ЕАО Биробиджане возмущены резким ростом стоимости школьного питания. Недоумение повышением цены на школьные обеды и завтраки вызвало и у директора одной из школ, которая обратилась в прокуратуру за разъяснением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Воспитанников детского дома в Биробиджане кормили кашей с личинками

«Теперь за школьный завтрак мы будем платить 109 рублей. А раньше платили 66 рублей. В прошлом учебном году в неделю за питание мы отдавали 330 рублей, а теперь — 545. Непонятно, откуда вдруг такой резкий рост? Меню не поменялось, порции остались прежними», — привело слова мамы второклассника ИА Время Биробиджана.

Но не только родители школьников огорошены резким ростом цен на питание. Директор одной из школ обратилась в прокуратуру с просьбой разъяснить, почему цены на питание детей вдруг так резко повысили.

В МУП «Комбинат школьного и студенческого питания» объяснили, что цены не повышали 4 года, за это время стоимость продуктов питания существенно выросла.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Биробиджане разгорелся скандал, связанный с организацией питания детей в интернате. Выяснилось, что детям варили кашу из крупы с личинками. Виновные были оштрафованы.