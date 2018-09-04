Неадекватность правительства РФ тревожит население – Михаил Делягин

Москва, , 11:34 — REGNUM Инфляционные ожидания граждан РФ вполне обоснованы, так как они чувствуют неадекватность той экономической политики, которую проводит правительство страны, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о росте инфляционных ожиданий населения в августе 2018 года по сравнению с июлем.

«Инфляционные ожидания населения связаны прежде всего с тем реальным уровнем роста цен, с которым люди сталкиваются в повседневной жизни, — сказал Делягин. — Он в разы выше, чем тот, о котором сообщает официальная статистика. Кроме того, нужно учесть психологический фактор. Люди реагируют не на те цены, которые неизменны, а на те, которые повышаются, и поэтому возможно, что инфляционные ожидания несколько выше реального роста цен».

Также экономист отметил, что население РФ крайне болезненно пережило рост цен на бензин, причина которого — налоговый манёвр правительства. Он, как добавил Делягин, до сих пор не отменён, и правительство продолжает на нём настаивать, а в качестве меры по снижению цен рассматривает субсидирование нефтеперерабатывающих заводов.

«Понятно, что такая откровенная неадекватность вызывает тревогу, недоверие и ожидание дальнейшего роста цен, — объяснил экономист. — С другой стороны, мы видим повышение НДС. Уже решение принято и закон подписан. Все понимают, что повышение налогов — это повышение цен, и ничего больше. Далее следуют разговоры о санкциях и принципиальный отказ правительства РФ и Банка России от активных мер по защите российской экономики от санкций. Все ждут новых девальваций».

Директор Института проблем глобализации обратил внимание, что весной, когда США объявили о незначимых санкциях, доллар подскочил с 57 рублей до 61 рубля.

«Сейчас, в августе, когда было объявлено об опять-таки незначимых санкциях, он снова подскочил с 61 рубля до 67 рублей, — сказал Делягин. — И если в ноябре будут введены по-настоящему существенные санкции, связанные с ограничением госдолга и, возможно, работы с долларом для государственных банков РФ, то понятно, что будет новый скачок доллара, а значит, новый скачок цен на импортные товары».

Что касается импортозамещения, то оно, по словам Делягина, свелось к тому, что товары, прежде покупавшиеся Россией в Европе, теперь приобретаются в Китае.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляционные ожидания граждан России на ближайшие двенадцать месяцев в августе составили 9,9% после 9,7% в июле. Таковы данные Банка России. Как отмечает регулятор, показатель в настоящее время находится на уровне сентября — октября 2017 года.

Также уточняется, что на инфляционные ожидания в августе в меньшей степени, чем в июле, повлияли цены на бензин, хотя доля респондентов, зафиксировавших сильный рост цен на горючее, остаётся высокой.

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