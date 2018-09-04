Деньги на дороги: почему Медведев осчастливил только шесть регионов

Москва, , 11:19 — REGNUM Российское правительство распорядилось выделить шести регионам дополнительные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности. Как следует из официальной публикации, почти три миллиарда рублей распределены между Республикой Алтай, Бурятией, Алтайским и Хабаровским краями, а также Калужской и Новгородской областями.

Напомним, что этот документ, внесённый Минтрансом РФ, был рассмотрен и одобрен на правительственном заседании 30 августа 2018 года, в ходе которого глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что эти деньги необходимы регионам на развитие и восстановление транспортной инфраструктуры:

«Там в ряде случаев были чрезвычайные ситуации, в ряде случаев просто нужно помочь восстановить нарушенное сообщение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение об увеличении межбюджетных трансфертов регионов на финансирование дорожной деятельности принималось правительством и ранее. В частности, распоряжением от 30 марта 2018 года 6,1 млрд рублей были распределены между 30 субъектами РФ. Средства были направлены на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

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