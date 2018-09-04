Производить лопасти для ветрогенераторов начнут в Ульяновске в 2019 году

Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Ульяновской области в 2019 году начнётся производство лопастей для ветрогенераторов. В настоящее время около 60% запланированных мероприятий уже завершено. Накануне на площадке строительства завода Vestas прошла торжественная церемония закладки капсулы времени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

Площадка Vestas расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске. Строительные работы выполняются компанией DARS в соответствии с установленными сроками проекта. Около 60% запланированных мероприятий уже завершено.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который принял участие в церемонии закладки капсулы, подчеркнул, что в регионе «фактически «с нуля» создаём новую отрасль экономики».

«Строим мощный ветропарк и формируем производственную цепочку создания ветроустановок. Первый такой объект не только на территории области, но в масштабах Российской Федерации мощностью 35 МВт с начала этого года уже поставляет энергию в сеть, в ближайших планах построить и запустить парк на 50 МВт. Но самая главная и сложная задача этого проекта — сконцентрировать и локализовать в регионе компетенции, связанные с созданием ветроустановок, разработкой и производством их компонентов. Мы получаем не только технологии и рабочие места, но также открываем огромные возможности для российских производителей встроиться в сложные высокотехнологичные производственные цепочки», — отметил Сергей Морозов.

Согласно условиям специальному инвестиционному контракту, запустить завод планируется в I 2019 года. По словам генерального директора «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимала Юсупова, в начале следующего года производство начнёт работать «на полную мощность, и мы приступим к поставкам российских лопастей»:

«Прежде всего, на объекты, которые наш заказчик и партнер — фонд развития ветроэнергетики — будет размещать на всей территории Российской Федерации. У нас есть обязательства и по экспорту лопастей за пределы России, над этим мы сейчас работаем».

Напомним, в Ульяновской области «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» локализует производство композитных лопастей для ветротурбин. Установленная мощность энергооборудования составит 3,6 МВт с возможностью увеличения до 4,2 МВт. Партнерами проекта выступают Vestas, «Роснано» и консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входят наноцентр Ulnanotech и корпорация развития. Объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей, будет создано более 200 новых высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. В год планируется выпускать около 300 лопастей.

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Как рассказал руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО» Алишер Каланов, помимо лопастей, совместная с Vestas программа предусматривает выпуск в России башен ветроустановок, что позволит обеспечить выполнение требований к уровню локализации объектов возобновляемой энергетики на оптовом рынке.

Кроме того, в настоящее время в Ульяновской области идёт строительство второго ветропарка мощностью 50 МВт. В нём будет установлено 14 ветротурбин, мощность одной ветроустановки составит 3,6 МВт. Работы осуществляются совместным фондом «Фортум» и «Роснано».

"Ветропарк находится в активной фазе строительства. Ранее проект прошел экспертизу, получил разрешение, в настоящее время ведётся обустройство фундамента, строятся дороги, завозятся лопасти и другие компоненты. Планируем сдать объект также в первом квартале следующего года», — сообщил генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

Он также отметил успехи региона в формировании благоприятной среды для ведения бизнеса. По его словам, «главным нашим партнером является команда Ульяновской области во главе с губернатором»:

«Мы работаем в разных субъектах страны, видим разный инвестиционный климат, и я могу с уверенностью сказать, что инвестиционный климат в Ульяновской области, который во многом зависит от первого лица, один из лучших. Поэтому мы построили здесь первый ветропарк, строим совместно с «Роснано» второй».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области создается первый в России ветроэнергетический кластер. В феврале 2018 года на инвестиционном форуме «Сочи-2018» Минпромторго РФ, правительство региона и датская компания Vestas в лице ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), по которому уровень локализации компонентов для ветростанций составит не менее 65%.

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