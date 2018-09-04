Воронежская область теряет мигрантов

Воронеж, , 11:07 — REGNUM Миграционный прирост, зафиксированный в Воронежской области за семь месяцев 2018 года, составил 1230 человек. Для сравнения — за тот же период 2017 года этот показатель составлял 5 тыс. 232 человека, то есть выше более чем в четыре раза. Данные о миграционных потоках опубликовал 4 сентября Воронежстат.

За семь месяцев 2018 года в Воронежскую область приехали 43 тыс. 040 мигрантов. 32 тыс. 547 из этого числа — люди, приехавшие в регион из других субъектов РФ либо сменившие место регистрации внутри региона. 9 тыс. 870 человек приехали в Воронежскую область из стран СНГ, еще 623 — из стран дальнего зарубежья.

В то же время с начала года Воронежскую область покинули 41 тыс. 810 человек. Интересно, что наибольшие потоки миграционные зафиксированы внутри региона, а также — из Воронежской области в другие регионы РФ. Судя по всему, миграционный прирост региону дают именно иностранцы: с начала года он составил 2 тыс. 813 человек.