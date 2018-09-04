Глава УЖД: Между Россией и Украиной перевозки сократились более чем в 5 раз

Киев, , 10:57 — REGNUM Между Россией и Украиной транзитные железнодорожные перевозки уменьшились более чем в пять раз с 2012 года, заявил исполняющий обязанности председателя «Украинских железных дорог» (УЖД) Евгений Кравцов, сообщает 4 сентября «112 Украина».

По словам Кравцова, Украина импортирует по железной дороге из России в основном уголь и строительные материалы. При этом глава УЖД подчеркнул, что снижение транзита является проблемой для Украины, так как транзитные перевозки в четыре раза дороже внутренних. В связи с этим УЖД планирует повысить тарифы на внутренние перевозки, чтобы возместить экономические потери от снижения транзита.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что УЖД не должны необоснованно повышать тарифы на грузоперевозки.

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