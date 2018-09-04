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Минтранс одобрил строительство объездных дорог во Владимирской области

Экономика

В министерстве подумают о финансовой поддержке строительства объездов Александрова и Киржача

Минтранс одобрил строительство объездных дорог во Владимирской области
CodyJung
Направление объезда

Владимир, 4 сентября 2018, 10:54 — REGNUM  Министр транспорта России Евгений Дитрих одобрил строительство объездных дорог около Александрова и Киржача Владимирской области. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба администрации региона по итогам встречи губернатора Светланы Орловой и главы Минтранса.

В пресс-службе отметили, что строительство этих дорог — неподъемная задача для регионального бюджета, она требует серьезных вливаний из федерального бюджета. Между тем строительство необходимо. Причины — увеличение потока машин и необходимость сохранения культурных объектов, например, Александровского кремля.

«Строительство автомобильных обходов городов Киржач и Александров решено считать целесообразным. Вопрос будет проработан», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас во Владимирской области отвечают нормам всего 47,7% региональных дорог.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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