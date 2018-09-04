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Реклама крепкого алкоголя нужна не алкогольным компаниям, а СМИ

Экономика

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что в Минкомсвязи лоббируют не интересы производителей, а интересы СМИ

Реклама крепкого алкоголя нужна не алкогольным компаниям, а СМИ
Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия
Распитие водки

Москва, 4 сентября 2018, 10:47 — REGNUM  Реклама крепкого алкоголя на телевидении никак не влияет на здоровье граждан, а в Минкомсвязи предлагают вновь разрешить эту рекламу не ради производителей, а ради СМИ, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 сентября, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя инициативу министерства вновь разрешить рекламу крепкого алкоголя в СМИ.

Ранее заместитель министра Алексей Волин в интервью ТАСС заявил, что рекламу алкоголя можно вернуть на телевидение и другие СМИ, потому что нет никакой связи между рекламой качественного крепкого алкоголя и здоровьем граждан — здоровье граждан страдает из-за употребления другой продукции, которая нигде не рекламируется.

Заместитель министра совершенно прав. Раньше считалось, что реклама крепкого алкоголя стимулирует его употребление. Но это вовсе не так. Реклама может оказать влияние лишь на принятие решение о том, что именно выпить. Она обеспечивает конкуренцию.

В министерстве лоббируют интересы СМИ, которые заинтересованы в возвращении рекламы крепкого алкоголя. Реклама приносит им деньги.

СМИ заинтересованы даже больше, чем производители, потому что те, потеряв возможность рекламироваться на телевидении, нашли другие пути и способы, а вот СМИ потеряли важный источник рекламных поступлений.

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