Губернатор Камчатки не считает нужным считать, какая у него будет пенсия

Петропавловск-Камчатский, , 11:00 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин не считает нужным считать, какая у него будет пенсия. Об этом он во вторник, 4 сентября, заявил в ходе пресс-конференции журналистам полуострова. Журналисты посчитали сами — только региональная льготная пенсия у главы региона составит порядка 150 тыс. рублей в месяц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе пресс-конференции губернатор Илюхин, отвечая на вопрос журналистов ИА «Кам 24» о размере своей будущей пенсии, сказал, что не считает нужным считать её.

«Нет, не считал, и не считаю нужным считать, честное слово. Мне уже назначена пенсия по старости — 22 972 рубля. Придёт пора, я уйду на пенсию, тогда соответствующие органы сделают все нужные расчёты», — сказал Владимир Илюхин.

На вопрос журналистов «не собирается ли Владимир Илюхин отказаться от льгот, как это предлагают сделать депутаты Госдумы», он ответил, что «не обсуждал это с коллегами».

Между тем весной 2018 года, сразу после выборов президента России, губернатор Илюхин внёс в Законодательное собрание края, а депутаты от «Единой России» поддержали законопроект, касающийся пенсий краевых госслужащих. Благодаря принятию закона пенсии первых лиц Камчатки теперь составляют порядка 150 тыс. рублей в месяц. 22 972 рубля, пенсию по старости, Владимиру Илюхину платит Пенсионный фонд России. Краевой закон «О губернаторе Камчатского края» определяет, что после выхода на пенсию глава региона будет получать ещё и пенсию из бюджета края, а также региональную доплату к ней.

Камчатцы ожидаемо прокомментировали высказывание Владимира Илюхина в социальных сетях:

«Когда ж он наестся уже?»

Владимиру Илюхину 57 лет. В 2017 году он задекларировал доход в сумме 9,49 млн рублей. При этом порядка 3 млн — доходы от вкладов в банках и других кредитных организациях. В собственности у главы Камчатки есть квартира, «Мерседес-Бенц», мотоцикл ИЖ «Планета-спорт». В собственности у супруги губернатора имеется два жилых дома, квартира, два земельных участка и машино-место. Доход супруги Владимира Илюхина в 2017 году составил 361 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в то время как глава Камчатки не считает нужным считать будущую пенсию, жители региона продолжают беднеть и терять работу. По данным Камчатстата, полуостров теряет производство, а люди — реальные доходы. Промышленный спад с начала 2018 года составил 2%, а реальные доходы граждан упали на 4,5%.

Назначение краевыми чиновниками себе огромных пенсий вызвало возмущение стремительно беднеющих камчатцев. На митинге люди собрали губернатору Илюхину «пенсионное ведро», в которое накидали мелочи, конфет и сигарет. Ведро отнесли к зданию правительства, а Илюхина попросили уйти на пенсию