Вторник, 4 Сентября 2018 года
11:37:41 МСК

Названы сроки открытия автомагистрали «Москва — Санкт-Петербург»

Экономика

«Это может произойти уже в следующем году»

Москва, 4 сентября 2018, 10:36 — REGNUM  Платная скоростная дорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» будет полностью открыта для движения автомобилей в 2019 году, заявил 4 сентября журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, в эксплуатацию остается ввести 7-й и 8-й участки автодороги. Это 543 — 646 км и 646−684 км трассы в Новгородской и Ленинградской областях.

«Это может произойти уже в следующем году», — сказал министр.

Напомним, после того как трасса М-11 будет введена в эксплуатацию, существующая федеральная трасса М-10 «Россия», частично исчерпавшая свою пропускную способность, станет бесплатным дублером новой платной автодороги.

Новая трасса будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Расчетная скорость движения по магистрали составит 150 км/час.

Читайте ранее в этом сюжете: Сроки ввода трассы М-11 сдвинулись с лета на осень 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить