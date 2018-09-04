Названы сроки открытия автомагистрали «Москва — Санкт-Петербург»

Москва, , 10:36 — REGNUM Платная скоростная дорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» будет полностью открыта для движения автомобилей в 2019 году, заявил 4 сентября журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, в эксплуатацию остается ввести 7-й и 8-й участки автодороги. Это 543 — 646 км и 646−684 км трассы в Новгородской и Ленинградской областях.

«Это может произойти уже в следующем году», — сказал министр.

Напомним, после того как трасса М-11 будет введена в эксплуатацию, существующая федеральная трасса М-10 «Россия», частично исчерпавшая свою пропускную способность, станет бесплатным дублером новой платной автодороги.

Новая трасса будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Расчетная скорость движения по магистрали составит 150 км/час.

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