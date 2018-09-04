Фонд общественной безопасности: Киев вряд ли выполнит план по приватизации

Киев, , 10:21 — REGNUM Выполнение плана приватизации государственных предприятий на Украине до конца 2018 года сомнительно, заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, сообщают 4 сентября «Украинские новости».

По его словам, план фонда государственного имущества (ФГИ) по приватизации — получить выручку в размере 22 млрд гривен ($780 млн), однако за первое полугодие ФГИ смог получить только 49,9 млн гривен ($1,76 млн). Гаврилечко считает, что фонд неэффективно организовал процесс приватизации и теперь надежда есть только на крупные значимые гособъекты, такие как «Энергоатом», «Центрэнерго», «Сумыхимпром» и другие.

Напомним, ранее сомнения в малой приватизации высказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, в ходе малой приватизации продают только «балласт», а не эффективные предприятия.

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