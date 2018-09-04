Вторник, 4 Сентября 2018 года
11:37:02 МСК

Фонд общественной безопасности: Киев вряд ли выполнит план по приватизации

Экономика

За полгода правительство Украины выручило только $1,76 млн, а нужно до конца года — $780 млн

Киев, 4 сентября 2018, 10:21 — REGNUM  Выполнение плана приватизации государственных предприятий на Украине до конца 2018 года сомнительно, заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, сообщают 4 сентября «Украинские новости».

По его словам, план фонда государственного имущества (ФГИ) по приватизации — получить выручку в размере 22 млрд гривен ($780 млн), однако за первое полугодие ФГИ смог получить только 49,9 млн гривен ($1,76 млн). Гаврилечко считает, что фонд неэффективно организовал процесс приватизации и теперь надежда есть только на крупные значимые гособъекты, такие как «Энергоатом», «Центрэнерго», «Сумыхимпром» и другие.

Напомним, ранее сомнения в малой приватизации высказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, в ходе малой приватизации продают только «балласт», а не эффективные предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине сомневаются в эффективности малой приватизации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Большая приватизация на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить