Проект онкодиспансера в Севастополе прошел Главгосэкспертизу

Севастополь, , 09:57 — REGNUM Проект строительства нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщила пресс-служба ведомства 3 сентября.

«Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении. Стоимость разработки проектной документации и изыскательских работ составила 40 млн рублей.

Строительство нового корпуса онкологического диспансера было анонсировано в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» — за счет федерального и городского бюджетов. По плану, жители Севастополя должны получить новый, современный корпус уже в 2020 году.

Проект предусматривает строительство четырехэтажного здания. Корпус будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену: здесь, как планируется, будет оказываться высокотехнологичная медпомощь онкологическим больным, как на стационаре, так и амбулаторно. Общая площадь здания спроектированного корпуса — 33 тысячи квадратных метров. Здесь, согласно проекту, должны разместиться отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также рентгенологические кабинеты, оснащенные цифровым оборудованием.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года стало известно, что строительство нового корпуса онкодиспансера оказалось под вопросом в связи с тем, что участок находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический». Тогда же депутаты городского ЗС высказали опасение, что изменение границ объекта может открыть в этом месте коммерческую застройку.

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