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Экономисты прогнозируют рост цен на продукты на Украине до 40%

Экономика

Из-за неурожая зерновых может сильно подорожать хлеб

Экономисты прогнозируют рост цен на продукты на Украине до 40%
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цены

Киев, 4 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Осенью на Украине овощи подорожают на 30−40%, заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 4 сентября украинские «Вести».

По его словам, рост цен на овощи в указанном диапазоне произойдет, если инфляция к концу года составит 8%. При этом также подорожает хлеб на 8−10%, молочная продукция на 10%.

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Отмечается, что некоторые производители зерна прогнозируют рост цен на хлеб на 30−40% из-за неурожая зерновых.

Напомним, ранее Дорошенко заявлял, что осенью овощи подорожают на 10−15%, а в декабре — еще на 20−30%.

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Инфляция
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