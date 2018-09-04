«Подорожание» хлеба отменяется: почему ФАС пообещала выдать предостережения

Москва, , 09:43 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба достаточно оперативно отреагировала на заявление некоторых руководителей зерновых компаний и производителей о предстоящем резком росте цены на хлеб в связи с неурожаем пшеницы и изменением курса валюты.

Антимонопольщики вполне обоснованно заявили, что прорабатывают вопрос о выдаче предостережений таким должностным лицам. Это должно помочь пресечь спекуляцию на хлебном рынке, поскольку цена на зерно нового урожая ещё не сформировалась: зерновые и зернобобовые культуры в России собраны только с 59,3% посевной площади (а в Сибири по состоянию на 30 августа 2018 года убрано всего 10,5% к посевной площади).

Дополнительно к этой мере территориальным управлениям ФАС поручено усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке хлеба, а на федеральном уровне будут разработаны меры для исправления ситуации с необоснованным ростом цен. Какими они будут — не сообщается, но в данном случае действия регулятора будут способствовать тому, чтобы прогнозы «экспертов» о взлетевшей цене хлеба не сбылись.

Напомним, понижение прогноза по сбору урожая до 105 миллионов тонн позволит полностью обеспечить страну хлебом. Правда, остаются вопросы по цене его закупки у крестьян. Возможно, ФАС обратит внимание и на эту больную проблему.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогноз, что к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%, «Известиям» озвучили участники рынка: зерновые компании и производители продукции. В частности, приводились некорректные сведения о причинах предстоящего повышения цены хлеба и назывались сомнительные данные о стоимости пшеницы.

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