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Северной Осетии выделили почти 500 млн рублей на строительство больниц

Экономика

На выделенные денежные средства будут построены и реконструированы четыре учреждения здравоохранения

Владикавказ, 4 сентября 2018, 09:42 — REGNUM  Правительство РФ направит 499,9 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Северной Осетии. Такое решение принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Распоряжение об этом опубликовано 4 сентября на сайте правительства РФ.

Денежные средства будут направлены на строительство и реконструкцию четырех учреждений. Среди них амбулатория в селе Сунжа Пригородного района и амбулатория врачей общей практики в селе Тарское. На эти проекты выделено 63,3 млн рублей и 20,9 млн рублей соответственно.

На строительство поликлиники при Моздокской центральной районной больнице пойдет 109 млн рублей. Самая большая сумма — 306,68 млн рублей — будет направлена на реконструкцию Ардонской центральной районной больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии к концу 2018 года будет сдан противотуберкулезный диспансер, стоимость которого составляет более 1,27 млрд рублей. В 2019 году в республике планируют начать строить детский противотуберкулезный диспансер.

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