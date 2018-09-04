Рост российского судоходства продолжается

Москва, , 09:37 — REGNUM Компания «Газпромнефть Марин Бункер» (оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти») в 1-м полугодии 2018 г. реализовала в Северо-Западном регионе России 556 тыс. т судового топлива, на 7,5% увеличив показатели аналогичного периода 2017 г.

Наибольший рост продаж был обеспечен в портах:

— Калининграда и Балтийска (+38%);

— Архангельска (+32%);

— Мурманска (+14%).

Увеличение объема продаж судового топлива в портах Мурманска и Архангельска вселяет уверенность, что и в этом году статистика грузооборота по Северному морскому пути покажет уверенный рост. Растущие продажи судового топлива в Калининграде и в Балтийске свидетельствуют, что курс на сворачивание транзита российских грузов через железные дороги стран Прибалтики неизменен.